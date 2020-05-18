فيروس كورونا: تسجيل 60 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 6930 حالة (وزارة)

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 60 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الإثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6930 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 3732 حالة بعد تماثل 72 حالة جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في 192 حالة.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 87 ألفا و665 حالة.



وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

18 ماي 2020 (ومع)



