فيروس كورونا: تسجيل 75 حالة شفاء جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 3475 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 75 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح يوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء بالمملكة إلى 3475 حالة.وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 192 بعد تسجيل حالتين جديدتين.وقد تم تسجيل 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6681 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 77 ألفا و414 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ومع 16/05/2020