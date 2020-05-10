فيروس كورونا: تسجيل 84 حالة شفاء جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 2545 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 84 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح يوم الأحد ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء بالمملكة إلى 2545 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 188 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة. وقد تم تسجيل 128 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6038 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 58 ألف و 798 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

(ومع 10/05/2020)