فيروس كورونا.. تسجيل 89 إصابة مؤكدة جديدة بالمغرب والعدد الإجمالي يصل إلى 6741 حالة (وزارة)

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 89 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة الرابعة من زوال يوم السبت (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 6741 حالة. وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، أن عدد حالات الوفاة ارتفع خلال الساعات ال24 الأخيرة إلى 192 بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وأشار السيد اليوبي إلى أن نسبة الإماتة انخفضت إلى 2,8 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

16 ماي 2020 (ومع)