فيروس كورونا: تسجيل 97 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 5505 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5505 حالة. وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 2124 حالة، بعد تماثل 107 حالات جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في 183 حالة. وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 49 ألف و604 حالات.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

07 ماي 2020 (ومع)