فيروس كورونا : ثماثل ثلاث حالات للشفاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34 حالة

أعلنت وزارة الصحة أنه تم إلى حدود الساعة الثامنة صباحا من يومه الجمعة ، تسجيل تماثل ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 34 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد حالات الوفيات ارتفع إلى 47 بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 2983 حالة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 735 حالة.

وتتوزع الحالات الاجمالية للإصابة بالفيروس، على جهة الدار البيضاء - سطات ( 217 حالة) متبوعة بجهات فاس-مكناس ( 117حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (116 حالة)، ومراكش-آسفي ( 130 حالة)، وطنجة تطوان الحسيمة (48 حالة)، والجهة الشرقية (38 حالة)وسوس ماسة (19 حالة)، وجهة بني ملال خنيفرة (23 حالات)، ودرعة تافيلالت (24 حالات)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (02 حالتان)، وجهة كلميم واد نون (حالة واحدة)، فيما لم تسجل أية حالة بجهة الداخلة-واد الذهب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ومع20/04/03