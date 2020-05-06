فيروس كورونا : مبادرة مغربية لدعم 300 أسرة إيفوارية

يتواصل التضامن المغربي الإيفواري في زمن فيروس كورونا حيث قام في هذا الصدد “نادي العمل المغرب” (كلوب أكسيون ماروك ) الذي يضم حوالي 50 مقاولة مغربية تنشط في كوت ديفوار ، بتسليم مساعدات غذائية أساسية ل 300 أسرة في أبيدجان.

وجرت هذه العملية ، التي أطلق عليها “سلة القلب” ، بمبادرة من مقاولات مغربية ، يوم الأربعاء في بلدية كوكودي ، المركز الرئيسي للتعاون المغربي الإيفواري على اعتبار أنها تحتضن المشروع الرائع لحماية وتثمين خليج كوكودي .

وجرى تسليم هذه الإعانات تحت إشراف سفير المغرب لدى كوت ديفوار ، عبد المالك الكتاني ، وبحضور عمدة كوكودي ، جان مارك ياسي.

و تهدف هذه العملية التي يقوم بها هذا النادي المغربي إلى دعم الإجراءات المتعددة التي اتخذتها الدولة الإيفوارية في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا .ويأتي اختيار بلدية كوكودي لكونها الأكثر تأثراً بـكوفيد 19 في أبيدجان.

وبهذه المناسبة ، أبرز سفير المغرب في كوت ديفوار أن هذه المبادرة “الرمزية” تعكس مرة أخرى ثبات التضامن المغربي الإيفواري ، مضيفا أن المقاولة ليست كيانا يتطلع فقط إلى الربح ولكنها تراعي ايضا قيم التضامن والتماسك الاجتماعي.

وبعد أن أشاد الدبلوماسي المغربي بهذا العمل المتضامن للغاية ، أكد أن “سلة القلب ” تمثل بداية للعديد من المبادرات الأخرى في إطار المسؤولية الاجتماعية لنادي عمل المغرب.

من جانبه ، أعرب رئيس بلدية كوكودي عن سعادته بأن هذه العملية ، التي قال إنها تأتي لتخفيف العبء عن العديد من الأسر الفقيرة.

وتم رصد 1464 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في كوت ديفوار منها 701 حالة تماثلت للشفاء و 18 حالة وفاة.

ومع:06/05/2020