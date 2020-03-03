فيروس كورونا : وزارة التربية الوطنية تنفي نفيا قاطعا ما تم تداوله بشأن إغلاق المدارس

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، نفيا قاطعا، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المدارس ابتداء من يوم غد الأربعاء بسبب تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب.

وذكر بلاغ للوزارة، أنه على إثر تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصورة مفبركة، كتب عليها “غلق جميع المدارس ابتداء من يوم الأربعاء بسبب تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب”، فإنها تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر وتدعو الجميع إلى عدم الانصياع وراء مثل هذه الأخبار المزيفة.

وجددت الوزارة الدعوة إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات من خلال بوابتها أو صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ربط الاتصال بمصالحها المختصة قبل نشر أي خبر أو معلومة تهم القطاع.

ومع:03/03/2020