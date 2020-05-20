فيروس كورونا.. 110 إصابات مؤكدة جديدة بالمغرب والعدد الإجمالي يصل إلى 7133 حالة (وزارة)

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 110 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم الأربعاء (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7133 حالة.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة خلال الساعات ال24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 194 وفاة.



وأضاف السيد اليوبي أنه تم تسجيل 197 حالة شفاء من مرض (كوفيد-19) خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 4098 حالة.

20 ماي 2020 (ومع)