فيروس كورونا:56 إصابة مؤكدة جديدة بالمغرب والعدد الإجمالي يصل إلى7922حالة (وزارة)

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 56 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7922 حالة.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، إنه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة ليستقر العدد الإجمالي في 206 حالة.

وأضاف السيد لمرابط أنه تم تسجيل 456 حالة شفاء من مرض (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 6866 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

3 يونيو 2020 (ومع)