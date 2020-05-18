كورونا..أزيد من 100 أسرة مغربية وإيفوارية استفادت من مبادرة تضامنية

سلمت جمعية "مجلس المغاربة المقيمين في كوت ديفوار" مؤخرا بأبيدجان ،مساعدات مالية وعينية لنحو 104 من الأسر المغربية والايفوارية التي تعيش ظروفا صعبة في زمن انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتعد هذه المبادرة الثانية من نوعها التي تقوم بها جمعية "مجلس المغاربة المقيمين في كوت ديفوار" بعد مبادرة أولى في مطلع أبريل الماضي استفادت منها حوالي 50 أسرة مغربية وأسر مختلطة مغربية-ايفوارية.

وتتكون هذه المساعدات بالإضافة إلى المساعدات المالية ،بشكل رئيسي من مواد غذائية وأدوات طبية وشبه طبية(أقنعة طبية واقية).

وأوضح رئيس جمعية "مجلس المغاربة المقيمين في كوت ديفوار" الشهدي الوزاني أن هذه المبادرة تطبعها روح التضامن التي تميز العلاقات بين المغاربة في كوت ديفوار فيما بينهم وأيضا تجاه إخوانهم الإيفواريين. وقال إن "العملية الأولى استفادت منها أكثر من 50 أسرة ، وبما أننا لا نعرف متى سينتهي هذا الوباء ، فإننا نستعد حاليا لمبادرة ثالثة في القريب". ونيابة عن الاسر المستفيدة، أكد بامبا يوسف ، إمام مسجد في أبيدجان ، أن هذه المبادرة ليست جديدة على علاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع بين البلدين والتي يحافظ عليها الشعبان الإيفواري والمغربي.

18 ماي 2020 (ومع)