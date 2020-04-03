كورونا: فنادق مصنفة بمكناس تضع عشرات الغرف رهن اشارة الطواقم الطبية والمرضى

وضعت فنادق مصنفة، تعود لأعضاء جمعية الصناعة الفندقية لمكناس-الحاجب، عشرات الغرف رهن اشارة الطواقم الطبية والأشخاص رهن العزل الصحي والحالات المحتملة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال نضال الحلو رئيس الجمعية في تصريح له إن الوحدات الفندقية المنخرطة في هذه المبادرة التي تندرج ضمن الهبة التضامنية الوطنية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مستعدة لتعبئة 700 سرير لهذه الغاية.

وأضاف أن وحدات فندقية أخرى متحمسة للانخراط في هذه العملية مبرزا أن البنيات الفندقية المحلية تأوي حاليا فرقا طبية معبأة لمواجهة الوباء.

ووصفت الدكتورة هند حدة من المستشفى الاقليمي محمد الخامس بمكناس، هذه العملية ب "المبادرة الحميدة" منوهة بانخراط أرباب الفندقة بمكناس، الذين سخروا وحداتهم مجانا لفائدة الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية المعبأة في مكافحة انتشار كورونا.

وأوضحت أن العملية من الأهمية بمكان لأن الأمر يتعلق بتفادي تحول المعالجين إلى ناقلين للفيروس نحو ذويهم أو المواطنين بشكل عام. ودعت في هذا السياق المواطنين الى احترام تعليمات السلطات المختصة بالبقاء في بيوتهم حماية لصحتهم وصحة أسرهم ومواطنيهم أجمع.

وبموازاة مع هذه المبادرة، تساهم الجمعية في عملية الدعم الغذائي من خلال توزيع كميات من المواد الغذائية لفائدة ألف أسرة معوزة.

ومع 20/04/03