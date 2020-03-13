كورونا فيروس: المملكة المغربية تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر

في إطار تتبع تطور وباء فيروس كورونا، وخاصة في القارة الأوروبية، قررت المملكة المغربية، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى الجمهورية الفرنسية، حتى إشعار آخر.

وأجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، مشاورات بهذا الخصوص، وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين السلطات الحكومية المختصة في البلدين والتي ستواصل التنسيق فيما بينها طوال فترة هذه الأزمة الصحية العالمية.

ومع:13/03/2020