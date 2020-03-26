كورونا فيروس.. النقاط الرئيسية في تصريح رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة

في ما يلي النقاط الرئيسية في تصريح رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة هند الزين، يوم الخميس..

- تسجيل 50 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 275 حالة.

- تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة لأسباب تتعلق إما بعامل السن أو بعامل الإصابة بأمراض مزمنة أو هما معا، ليرتفع عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى عشر حالات.

- عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى ثمان حالات.

- جهة الدار البيضاء-سطات سجلت بها 87 حالة متبوعة بجهات فاس-مكناس (51 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (50 حالة)، ومراكش-آسفي (43 حالة)، بينما توزعت باقي الحالات على جهات المملكة الأخرى، باستثناء جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، اللتين لم تسجل بهما أي حالة لحد الساعة.

- أكثر من 72 في المائة من الحالات يفوق سنها 40 سنة.

2341 شخصا مخالطا لا يزلون تحت المراقبة الطبية، و669 شخصا من المخالطين أتموا فترة المراقبة الطبية اللازمة المقدرة في 14 يوما.

ومع 20/03/26