كورونا فيروس: النقاط الرئيسية في تصريح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة

في مايلي النقاط الرئيسية في تصريح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، يوم الثلاثاء:

- تسجيل 27 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمغرب إلى 170 حالة.

- عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى خمس حالات، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى ست حالات.

- استبعاد 685 حالة لحد الآن كان من المحتمل أن تكون مصابة ولكن التحليلات المخبرية أكدت عكس ذلك.

- التوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكدة المسجلة بالمغرب هي كالتالي جهة الدار البيضاء سطات سجلت 42 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة (40)، وجهة فاس - مكناس ( 36 )، وجهة مراكش - آسفي (22)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (11)، والجهة الشرقية 7 حالات، وجهة سوس ماسة (6)، وجهة بني ملال خنيفرة 4 حالات، وجهة درعة تافيلالت وجهة كلميم واد نون حالة لكل جهة، في حين لم تسجل جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، أي حالة.

- مدينة الدار البيضاء سجلت أكبر عدد من الحالات بـ41 حالة، تليها مدينة الرباط بـ23 حالة، ثم مدينتي مراكش ومكناس بـ22 حالة لكل واحد منها، ومدينة فاس بـ14 حالة.

- مدينة مكناس سجلت 22 حالة، جراء 15 حالة كلها مرتبطة بفوج من السياح الذين قاموا برحلة منظمة إلى إحدى الدول العربية وقدموا على متن طائرة واحدة.

- تسجيل حالة وفاة إضافية لدى شخص مسن (76 سنة) قدم من هولندا كان يعاني من مرض عضال يتطلب علاجا يضعف من المناعة، وتم التكفل به يوم أمس.

- في ما يتعلق بالأشخاص المتعافين تماما، فقد تم تسجيل حالة شفاء تام إضافية اليوم لدى سيدة تبلغ من العمر 80 سنة كان متكفل بها بمدينة الفقيه بن صالح، ليصبح العدد الإجمالي للذين تعافوا نهائيا وتثبت ذلك مخبريا، ست حالات.

- توزيع الحالات حسب مكان انتقال العدوى : 97 حالة هي حالات وافدة (بنسبة مئوية تناهز 57 بالمئة)، فيما 73 حالة التي تم تسجيلها كانت محلية (43 قي المئة).

- توزيع الحالات حسب خطورة الحالة أثناء التكفل بها بالمستشفى: 85 في المئة من الحالات كانت بسيطة وحميدة، قي ما كانت 15 في المئة من الحالات نسبيا متطورة إلى خطيرة.

- الأسبوع الفارط سجل نسبة عالية من الحالات حيث وصل مجموع الحالات المسجلة إلى 98 حالة، في ما سجل خلال الأسبوع الجاري، ما بين يومي أمس واليوم، 37 حالة.

- بلغ مجموع المخالطين الذين تم تتبعهم صحيا 2878 منهم 2158 لا زالوا إلى حد الآن تحت المراقبة الصحية، في ما خرج من هذه المراقبة 621 شخص أمضوا فترة 14 يوما دون أن تسجل بينهم حالة إصابة.

- من ضمن الأشخاص الذين كانوا تحت المراقبة الصحية هناك 32 شخص تم تسجيلهم كحالات من بين 170 حالة المؤكدة حاليا في المغرب.

ومع:24/03/2020