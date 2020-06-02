كوفيد-19/نيجيريا: مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة توزع مواد غذائية على الأسر المعوزة

وزع فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بنيجيريا، بتنسيق مع سفارة المغرب في أبوجا، مواد غذائية على الأسر المعوزة لمساعدتهم على احتواء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وهمّ هذا التوزيع، الممول من لدن هبة لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مئات الأسر في كافة أرجاء نيجيريا.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الفرع النيجيري للمؤسسة، الشيخ شريف إبراهيم الحسين، لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن شكره وامتنانه على هذه البادرة التضامنية النبيلة التي تعبر عن الاهتمام والرأفة التي يبديها جلالته تجاه السكان الأفارقة، لا سيما الأكثر هشاشة منهم، خاصة في ظل هذه الفترة العصيبة جراء جائحة كوفيد-19.

ومع:02/06/2020