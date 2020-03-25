كوفيد 19 : اجتماع تنسيقي ببني ملال لتفعيل العمل المشترك بين المنظومة الطبية العسكرية ومديرية الصحة

أشرف والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال السيد الخطيب الهبيل يوم الثلاثاء بمقر الولاية على اجتماع تنسيقي، خصص لتفعيل العمل المشترك بين المنظومة الطبية للقوات المسلحة الملكية والمديرية الجهوية للصحة ، في سياق الجهود المبذولة لمواجهة تفشي وباء "كورونا" بالجهة.

وقد خصص هذا الاجتماع ، الذي حضره إلى جانب الكولونيل ماجور القائد المنتدب للحامية العسكرية ببني ملال القائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الجهوي للقوات المساعدة وطاقم طبي تابع للحامية العسكرية لبني ملال، لوضع الترتيبات الضرورية للبدء في تنفيذ العمل المشترك بين التمثيليات الجهوية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، والمديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة من أجل مكافحة وباء "كوفيد 19"، وذلك اعتبارا من اليوم 24 مارس.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع المراكز الطبية العسكرية المجهزة رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد أعطى تعليماته السامية للجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كوردارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دو بريغاد محمد العبار، بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كوفيد19.

ومع:24/03/2020