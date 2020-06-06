كوفيد 19 ..التكفل بالمغاربة العالقين بمالي

أعلنت سفارة المغرب بمالي ، أمس الجمعة ، أنها قامت ومنذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة "كورونا" ، بالتكفل بجميع المواطنين المغاربة العالقين بمالي المسجلين لدى مصالحها.

وقال سفير المغرب بمالي حسن الناصري إنه "لحدود الآن يوجد 40 شخصا ضمن لوائح القنصلية من بينهم 7 استفادوا من مساعدة جزئية أو كلية من السفارة بعد تقديمهم طلبات بهذا الشأن " ، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة وبنسبة مائة في المائة للطلبات الرسمية المقدمة.

وأضاف أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وفي إطار الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" ، وضعت السفارة خلية لليقظة والتواصل مكلفة بتتبع تطور الوضعية الوبائية على مستوى التراب المالي.

وتابع أن كل المعطيات التي يتم تجميعها تنشر على تطبيق التواصل الفوري "واتساب " لفائدة أفراد الجالية المغربية بهذا البلد الإفريقي.

كما تم القيام بفحوصات طبية عن بعد للعديد من المغاربة الذين استفادوا أيضا من خدمات الإيواء والإطعام وكذا مساعدات عينية.

وفي نفس السياق وبالتنسيق مع السلطات المالية المختصة ، توفر السفارة المغربية المعلومات ذات الأولوية المتعلقة بعناوين وأرقام هواتف المؤسسات الاستشفائية المختصة ومخطط التكفل الطبي بالحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس ، كما أن المصالح القنصلية بالسفارة تظل مفتوحة على الرغم من الإكراهات المرتبطة ب "كوفيد 19 ".

وفي هذا الصدد ، وجهت السفارة الدعوة إلى المغاربة المقيمين بمالي إلى التقيد بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات المالية المختصة وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التباعد والالتزام بالإرشادات الصحية وتجسيد قيم التضامن.

6 يونيو 2020/ ومع/