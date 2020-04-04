كوفيد-19: الصندوق الخاص يصرف الإعانات المالية للملفات المقبولة للمستفيدين من خدمة راميد اعتبارا من يوم الاثنين 6 أبريل

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي أحدث بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة للمستفيدين من خدمة راميد اعتبارا من يوم الاثنين 6 أبريل .

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ يوم السبت، أن كل المستفيدين من خدمة راميد الذين قاموا بإرسال تصريحاتهم عبر الرقم 1212، والذين تم قبول ملفاتهم سيتم إبلاغهم برسالة قصيرة حول مكان السحب ابتداء من يوم الاثنين 6 أبريل.

وأضاف المصدر ذاته أنه لتفادي الازدحام حول نقط السحب في هذه الفترة من الحجر الصحي، ستمتد فترة التوصل برسائل قصيرة لعدة أيام ابتداء من 6 أبريل، مسجلا أن ملفات المستفيدين من خدمة راميد الذين تمكنوا من التوصل برسالة قصيرة بخصوص تسجيل طلباتهم هي في طور الدراسة.

ودعت الوزارة الأشخاص الذين لم يتوصلوا بالرسائل عبر هواتفهم ألا يتنقلوا، وبالمقابل يمكنهم الاتصال بالرقم 1212 للإجابة على أي تساؤل، مشيرة إلى أن الإجراءات الصارمة للحجر الصحي تبقى سارية المفعول بالنسبة لهذا الدعم.

وهكذا، تبدأ مسطرة السحب بتلقي المستفيد رسالة قصيرة تتوفر على رقم مرجعي وكذا مكان السحب. وبالنسبة للشخص الذي سيتقدم إلى مكان سحب آخر ليس منصوصا عليه في الرسالة، فإنه لن يتمكن من الحصول على المساعدة.

وفي هذا الإطار هناك حالتين، تضيف الوزارة، إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم.

أما إذا كان موقع السحب المشار إليه شباك أوتوماتيكي تابع لوكالة بنكية، يجب على المستفيد إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة القصيرة، ثم إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية. (باستثناء الشبابيك الخاصة ببنك القرض الفلاحي الذي يجب إدخال الرقم السري المتكون من ستة أرقام). وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكون من أقل من أربعة أرقام يجب إضافة أصفار.

على سبيل المثال :

* بطاقة التعريف الوطنية : B12 - الرقم السري للإدخال : 1200

* بطاقة التعريف الوطنية : B123 - الرقم السري للإدخال : 1230 * بطاقة التعريف الوطنية : B123456 - الرقم السري للإدخال : 3456 وللإشارة، يضيف البلاغ، فإن المستفيد يمكنه طلب أي معلومة حول سحب الإعانة المالية باستعمال رقم الهاتف الذي سيتوصل به عبر الرسالة القصيرة. وخلص البلاغ إلى أنه بالنسبة للمسطرة الخاصة بالفئة التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة راميد سيتم الإعلان عنها قريبا.

ومع:04/042020