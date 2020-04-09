كوفيد- 19: المرصد الوطني لحقوق الطفل يطلق حملة لتحسيس ومواكبة الأطفال

أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل، يوم الخميس، قراره الانخراط في المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من خلال إطلاق حملة لتحسيس ومواكبة الأطفال.

وعلم لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل أن الأهداف الرئيسية لهذه الحملة تكمن في الحاجة إلى إطلاع الأطفال على معلومات حول جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحسيسهم بأهمية انخراطهم وبفعالية تدابير الحماية الصحية.

وتهدف الحملة أيضا إلى إعلام ومواكبة الأطفال في تعليمهم ورفاههم خلال هذه الفترة الصعبة، وكذا تعزيز حس المواطنة والانتماء للوطن في صفوفهم.

ومع 20/04/09