كوفيد-19 : المكتب الوطني للسياحة يطلق حملة “على مانتلاقاو” لدعم السياحة الوطنية

أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، يوم الأحد، عن إطلاق حملة “على مانتلاقاو”، التي تهدف إلى دعم قطاع السياحة الوطنية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للمكتب، السيد عادل الفقير، في رسالة موجهة إلى أسرة المكتب الوطني المغربي للسياحة، خلال فترة الحجر الصحي، “لقد نجحنا في تنفيذ مشاريع يمكن أن نفخر بها على المستويين الوطني والدولي، وقد تم إطلاق أحدها اليوم والمتمثل في حملة “على مانتلاقاو”، وهي الحملة التي تروم مواكبة رجال ونساء قطاع السياحة.

وأكد السيد الفقير أنها “دعوة حقيقية لمواكبة جميع المغاربة خلال فترة الحجر الصحي، وتذكرنا جميعا بمدى غنى ووحدة البلاد، وبأن بلدنا أثمن مواردنا”.

وأوضح المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أن مشاريع أخرى في طور الإعداد، وسيتم الإعلان عنها “قريبا جدا”، مؤكدا على ضرورة “تخطي قطاع السياحة هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة”.

وأضاف السيد الفقير “لدينا امتياز أننا في بلد يقوده ملكه، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حمايتنا وأمننا”، داعيا الجميع إلى “مواكبة هذا الزخم”.

وأبرز أن الأزمة الحالية، الصعبة وغير المسبوقة، “يجب ألا تمنعنا من البقاء متحدين، أو من إغفال مهماتنا الأساسية”، وذلك مع مراعاة أننا “نشتغل على هدف وحيد: مصلحة البلد

26 أبريل, 2020

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