كوفيد 19: سفارة المغرب بمكسيكو مجندة من أجل مساعدة المغاربة العالقين في المكسيك

أكد سفير المغرب في مكسيكو، عبد الفتاح اللبار، الأربعاء، على تجند السفارة من أجل تقديم المساعدة للمواطنين المغاربة العالقين في المكسيك، من خلال مدهم بخدمات مجانية وتوفير الدعم النفسي اللازم لهم.

في إطار هذه التعبئة، التي تجسد العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تعمل خلية اليقظة التي أحدثتها السفارة على دعم المغاربة العالقين بالمكسيك إثر تعليق الرحلات الدولية، وتقديم المساعدة للمواطنين الذين يوجدون في وضعية هشة.

وأبرز السيد اللبار أن السفارة اتخذت عدة إجراءات لضمان تتبع أمثل لوضعية جميع المواطنين المغاربة العالقين بالمكسيك وتقديم المساعدة والدعم اللازمين لهم في مثل هذه الظروف.

وأوضح أن هذا الدعم يشمل التكفل بالإيواء وتوفير المأكل لفائدة المواطنين الذين يوجدون في وضعية مالية صعبة، وبينهم فتاة تبلغ 15 عاما، قدمت إلى المكسيك في إطار برنامج لتبادل الطلاب، وتم إيواؤها بمقر الإقامة التابع للسفارة.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه الإجراءات الاستثنائية شملت أيضا إحداث خلية أزمة ويقظة تسهر على التتبع اليومي لأوضاع المواطنين المغاربة العالقين، من خلال إجراء اتصالات هاتفية والتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني، بهدف الاستفسار عن حالتهم الصحية وتقديم الدعم لهم.

07 ماي 2020/ومع/