كوفيد 19 .. مجلس المستشارين يوجه الموارد المتاحة ضمن ميزانيته نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بالجائحة

أعلن مكتب مجلس المستشارين، يوم الاثنين، أنه اتخذ قرارا بترشيد نفقات المجلس وتوجيه الموارد المتاحة ضمن ميزانيته نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأبرز بلاغ لمجلس المستشارين أن المكتب قرر، في هذا الإطار، ” الشروع في ملائمة تدبير الالتزامات المالية للمجلس بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تقوية مناعة وصمود بلادنا في مواجهة تداعيات هذه الأزمة “.

وأشار البلاغ، الذي صدر إثر عقد مكتب المجلس اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس المستشارين السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، أن القرار يأتي في إطار انخراطه في الإجراءات الاستعجالية التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للالتزامات بالنفقات، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع شكل مناسبة جدد فيها رئيس المجلس وأعضاء المكتب إشادتهم بروح التكافل والتضامن التلقائي واللامشروط الذي عبرت عنه كافة مكونات المجلس، من خلال الانخراط الواسع في حملة المساهمة في تمويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي دعا إلى إحداثه جلالة الملك محمد السادس.

وعلى مستوى جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، فقد وافق المجلس على التوزيع الزمني، المتفق عليه ضمن ندوة الرؤساء المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، لحصة الجلسة الشهرية لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في موضوع “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا” يوم غد الثلاثاء، مع تخصيص دقيقتين لفائدة أحد المستشارين غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية.

وبخصوص مواعيد جلسات الأسئلة خلال شهر رمضان، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلساته الأسبوعية أيام الثلاثاء على الساعة الثانية عشر زوالا طيلة الشهر المبارك.

ومع:20/04/2020