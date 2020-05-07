كوفيد 19.. مجموع الحالات الخاضعة للإشراف الطبي بالوحدات الاستشفائية يبلغ حاليا 3186 حالة

قال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، يوم الخميس، إن مجموع الحالات الموجودة حاليا تحت الإشراف الطبي في الوحدات الاستشفائية المخصصة لداء "كوفيد 19"، يبلغ 3186 حالة.

وأشار السيد اليوبي، في تصريح ، إلى أنه تم خلال الساعات ال24 الاخيرة تسجيل 140 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5548 حالة.

وأضاف أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 2179 حالة، بعد تماثل 162 حالة جديدة للشفاء، فيما ظل عدد حالات الوفاة في مستوى 183 ، حيث لم تسجل اية حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرز أنه يتم اكتشاف حالات الإصابة المؤكدة في حالة صحية جد مبكرة أو دون ظهور الأعراض للمرض، موضحا أنه يتم اكتشاف 81 بالمائة من الحالات في إطار عملية التتبع الصحي للمخالطين، التي شملت منذ بداية الوباء ما يفوق 32 ألف مخالط، ومسجلا أن 9631 مخالط لازالوا تحت المراقبة الطبية.

في المقابل، تم استبعاد حالات أخرى جراء ظهور النتائج المخبرية بلغ عددها 3394، ليصبح إجمالي الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 50944 حالة مستبعدة.

ولم يطرأ أي تغيير على التوزيع الجغرافي، إذ تسجل جهة الدار البيضاء-سطات متبوعة بجهة مراكش-آسفي ما نسبته 47 بالمائة من مجموع حالات الإصابة المسجلة، متبوعة بجهة طنجة تطوات الحسيمة ثم جهة فاس-مكناس، وبدرجة أقل جهتي درعة-تافيلالت والرباط-سلا-القنيطرة، ثم تأتي بعيدا الجهات الأخرى.

وبالنسبة للوفيات، يبرز السيد اليوبي، فإن نسبة الإماتة تواصل انخفاضها لتصل إلى 3.3 بالمائة.

وبدورها، يضيف المسؤول، سجلت نسبة التشافي من الإصابة بالمرض ارتفاعا، إذ بلغت 39.3 بالمائة.

(ومع 07/05/2020)