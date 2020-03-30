كوفيد 19.. وزارة التجهيز والنقل تحدد عدد ركاب شاحنات نقل البضائع في شخصين فقط

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنه تقرر، ابتداء من يوم الاثنين، عدم السماح لمركبات نقل البضائع بتجاوز عدد الركاب في شخصين فقط، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة بشكل متواصل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وجاء في بلاغ للوزارة، أنه " بتنسيق مع وزارة الداخلية (..)

تقرر، ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس 2020 على الساعة 8 مساء، عدم السماح لمركبات نقل البضائع بتجاوز عدد الركاب في شخصين فقط: سائق الشاحنة ومرافق واحد، وذلك حفاظا على صحة السائقين المهنيين ومرافقيهم".

وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولاسيما المادة الثالثة والرابعة منه.

ودعت الوزراة، في هذا السياق، كافة مهني نقل البضائع إلى " الانضباط والالتزام بهذا القرار، وأن عدم التقيد به هو بمثابة مخالفة يعاقب عليها بموجب المرسوم السالف الذكر ".

ومع 20/03/30