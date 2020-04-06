كوفيد 19 .. وزارة الصحة تدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات لما لها من تأثيرات سلبية على نفسية عائلات المرضى

دعت وزارة الصحة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات لما لها من تأثيرات سلبية على نفسية عائلات المرضى

وناشدت الوزارة، في بلاغ لها، "جميع المواطنات والمواطنين ووسائل الإعلام الوطنية عدم الانسياق والترويج للشائعات، لما لها من تأثيرات سلبية على نفسية عائلات المرضى المصابين بكوفيد-19 "، مؤكدة أن " الإعلان عن الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك الوفيات في صفوف الأطقم الصحية، يتم حصرا من طرف وزارة الصحة ".

وردا على الشائعات التي تزعم وفاة طبيب ثالث بمدينة مراكش، نفت وزارة الصحة هذه المزاعم، وأكدت أنه "لم يتم تسجيل أي وفاة ثالثة في صفوف الأطر الصحية بجهة مراكش آسفي "، موضحة أيضا أن " سبب وفاة طبيبة بمستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء، وطبيب متقاعد بمدينة مكناس، راجع لمخالطة أحد المصابين وليس إصابة أثناء مزاولة مهامهم المهنية ".

وأضاف البلاغ أنه "إذ تشاطر وزارة الصحة مشاعر عائلتي الفقيدين هذا المصاب الأليم، فإنها تستحضر بكل فخر ما قدمت وتقدمه كل الأطر الطبية والمهنية الصحية من عمل نبيل في سبيل الإنسانية، وتقدر مجهوداتها في التصدي لهذا الوباء، وتدعو لمزيد من الصبر والتجنيد بكل روح وطنية لمواجهة هذا الفيروس".

وشددت الوزارة أنها حريصة على توفير جميع المسلتزمات والوسائل الوقائية للأطر الصحية العاملة بمختلف المؤسسات الصحية، كما تتعهد بمضاعفة الجهود لتمكين كل مهنيي الصحة من وسائل الحماية الشخصية للوقاية من الإصابة بالعدوى بصورة منتظمة. كما دعت المواطنات والمواطنين للتقيد والالتزام المتواصل والمسؤول بإجراءات الحجر الصحي، من أجل التحكم والسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالمملكة.

ومع 20/04/06