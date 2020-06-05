كوفيد-19 : 68 حالة إصابة جديدة بالمغرب و73 حالة شفاء في 24 ساعة (وزارة)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و73 حالة شفاء بالمغرب خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 8071 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 7268 . وأضاف أنه لم تسجل خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أية حالة وفاة ، ليستقر اجمالي الوفيات في 208 ، ومعدل فتك يبلغ 2.6 .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.

5 يونيو 2020 (ومع)