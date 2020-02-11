التطبيق المحمول "دبلوماسية" للإطلاع على آخر أخبار مستجدات الدبلوماسية المغربية

أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج تحت اسم “Diplomacy"، الذي يمكن تحميله مجاناً على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

ومن بين الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق “Diplomacy" :

- آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة الدبلوماسية المغربية والمعلومات ذات الطابع العملي.

- عدة جوانب المتعلقة بمهام البعثات الدبلوماسية للمملكة المعتمدة في الخارج.

- دليل الإجراءات الإدارية،

- إرسال تنبيهات وإشعارات في الوقت الفعلي.