لمحة عن 10 تدابير اتخذها المغرب لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مواجهة فيروس كورونا



وفيما يلي قائمة الإجراءات التي أعلنها وزير الاقتصاد والمالية، وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون: -تدابير لفائدة المتضررين من البطالة الجزئية:



1 - استفادة الأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تعويض جزافي شهري بقيمة 2000 درهم، إضافة إلى التعويضات العائلية وخدمات التأمين الصحي الإجباري.



2 - استفادة أجراء القطاع المهيكل وغير المهيكل المتضررين من هذه الوضعية من دعم الصندوق الخاص لتدبير كوفيد-19







- تدابير تهم تأجيل سداد أقساط القروض:



3 - تأجيل سداد القروض البنكية والقروض المتعلقة بقروض التأجير (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات.



4 - تفعيل خط إضافي للقروض التي تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.



- تدابير متعلقة بالقروض: 5 - استفادة المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم من قروض استثنائية تضمنها الدولة عن طريق "ضمان أوكسيجين".



- تدابير تخص تأجيل التصريح الضريبي: 6 - إمكانية استفادة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها برسم السنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك.



7 - تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.



- تدابير تهم الإعانات المباشرة:



8 - وضع تدابير مرونة تروم تجنيب المقاولات المستفيدة من عقود صفقات عمومية من أداء غرامات تأخير التسليم، الذي لا تكون مسؤولة عنه.



9 - تمكين المقاولات المجهولة الاسم من عقد اجتماعات الهيئات التداولية عن بعد خلال فترة الطوارئ الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بإقفال الحسابات.



10 - الموافقة على إجراء معالجة محاسباتية استثنائية بالنسبة للتبرعات والتكاليف المتعلقة بفترة الطوارئ الصحية، مع توزيعها على مدى 5 سنوات.

الرباط 20 ماي 2020 (ومع)