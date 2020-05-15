مؤسسة وسيط المملكة تنخرط في خدمة مكتب الضبط الرقمي

أعلنت مؤسسة وسيط المملكة انخراطها في خدمة مكتب الضبط الرقمي، وهو منصة وطنية رقمية مخصصة للمتعاملين مع الإدارات العمومية أنشأتها وكالة التنمية الرقمية.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مواصلة سعيها إلى رقمنة جميع معاملاتها الإدارية، مشيرة إلى أنه يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية وعموم المواطنين ممن لهم ملفات أو مصالح إدارية مع مؤسسة الوسيط إيداع مختلف مراسلاتهم ووثائقهم على الرابط التالي https://courrier.gov.ma/virtualbo

وكانت وكالة التنمية الرقمية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة)، قد بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية، حيث عملت على تطویر مجموعة من الخدمات الرقمية، من بينها بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكید الاستلام.

15 ماي 2020 (ومع)