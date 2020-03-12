أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 مارس 2020

رئيس الحكومة: وباء كورونا يستوجب تعاملا جديا لكن دون مبالغة أو تهويل

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن وباء (فيروس كورونا المستجد- كويد 19) "يستوجب تعاملا جديا، لكن بدون مبالغة أو تهويل، لتفادي الإضرار بمصالح المواطنين وبالقطاعات الاقتصادية وبالبلد ككل".

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد العثماني أكد في كلمة افتتاحية بالمناسة، أن المملكة، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنسيق تام مع منظمة الصحة العالمية، "أخذت الأمر على محمل الجد"، حيث تم تشكيل لجنة قيادة تضم عددا من المتدخلين وتجتمع بانتظام واستمرار وباستعجال كلما اقتضت الضرورة ذلك، من أجل اتخاذ إجراءات فعالة ومباشرة وسريعة بهذا الخصوص.

وأكد السيد العثماني، أيضا، أنه بناء على التطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي، وبناء على التطور الوبائي للمرض في المغرب، الذي لازال في المرحلة الأولى، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها، داعيا عموم المواطنين إلى عدم الانزعاج من تشديد المراقبة في المطارات وفي الموانئ وفي مختلف المداخل البرية. وقال رئيس الحكومة أن تنظيم المراقبة على مستوى المعابر الحدودية يخضع، كما هو معمول به عالميا، للوضعية الوبائية للبلدان التي يقدم منها المسافرون. وأشاد في هذا الصدد ب"الدور الهام" الذي تقوم به كل من لجنة اليقظة والرصد لدى وزارة الصحة، واللجنة العلمية التي تضم خبراء وتحرص على مواكبة الوضع، مؤكدا أن اللجنة تتابع الوضع عن كثب، وأن السلطات الصحية أحصت جميع الذين خالطوا الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، وتتبعت وضعيتهم.

وحسب السيد العثماني، فإنه إضافة إلى الإجراءات الاحترازية العامة، يجب على الجميع مواصلة الإجراءات الفردية من خلال الوقاية الموضحة في الوصلات التي أعدتها وعممتها وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، أبرز السيد العثماني أهمية قرار تشكيل آلية لليقظة الاستراتيجية، تضم إلى جانب الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عددا من الشركاء الاقتصاديين والماليين الآخرين، انطلاقا من تأثيرات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاديات عدد من الدول التي يتعامل معها المغرب بشكل كبير.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أعلنت عن بدء تشكيل هذه اللجنة التي ستنكب على تتبع ودراسة تأثيرات كورونا على اقتصاد البلاد ومختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة تتوصل بعدد من المراسلات من فاعلين اقتصاديين ومهنيين يتساءلون عن مستقبل الوضع، ومؤكدا أن الحكومة ستتخذ، بعد الدراسة المتأنية، الإجراءات الضرورية واللازمة.

فيروس كورونا.. تسجيل "زيادة طفيفة" في أثمان بعض المنتجات الغذائية

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، خلال مجلس الحكومة إنه تمت ملاحظة "زيادة طفيفة" في أثمان بعض المنتجات الغذائية بالمملكة، على خلفية وضعية فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد العلمي أشار في عرض حول التأثير المحتمل ل(فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19) على قطاعي الصناعة والتجارة، قدمه أمام المجلس، إلى أنه "تمت ملاحظة زيادة طفيفة في أثمان بعض المنتجات الغذائية، وزيادة كبيرة في أثمان مواد النظافة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "سلاسل التموين الصناعية لا تتوقع اضطرابات مهمة على المدى القريب، حيث يتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين".

وذكر السيد العلمي أنه ولمواجهة هذه الظرفية، اتخذت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عدة تدابير، من بينها إحداث لجنة لليقظة الإستراتيجية تجتمع كل يومين لاتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن، ووضع آليات لليقظة والتتبع اليومي مهمتها تحديد واقتراح، بشراكة مع الفدراليات، الحلول لأي تأثير ممكن لفيروس كورونا المستجد على سلاسل التموين والأسواق في قطاعي الصناعة والتجارة.

وأضاف أن هذه التدابير تشمل إخضاع الأقنعة الطبية والسائل المطهر لترخيص التصدير، واتخاذ إجراءات عملية لفائدة المقاولات المحتمل تضررها من انعكاسات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف وذلك لمواجهة ارتفاع الطلب الوطني، وطمأنة المواطنين حول وضعية التموين المحلي التي لا تدعو للقلق وتحسيس التجار بمسؤولياتهم اتجاه هذا الوضع، إضافة إلى تأجيل جميع التظاهرات التي تعتزم الوزارة تنظيمها.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وذكر السيد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة ، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، والذي ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة ذكية مؤمنة وعملية.

كما يهدف مشروع هذا القانون، يضيف الوزير، إلى إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، وبإدراج عدد من المستجدات المتعلقة بإنجاز البطاقة خاصة بالنسبة للقاصرين.

المصادقة على مشروع مرسوم يهم اقتناء سفن الصيد

صادق مجلس الحكومة بعد التدارس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.147 بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يتضمن مجموعة من الإجراءات تهم كيفيات منح تراخيص بناء سفن الصيد واقتنائها واستبدالها وترميمها وبيعها، وكيفيات التصريح بمباشرة بناء سفن الصيد أو ترميمها، وكيفيات التصريح ببناء سفينة صيد مخصصة للتصدير.

كما تهم هذه الإجراءات، يضيف الوزير، الآجال القصوى المفروضة لبناء سفينة صيد أو إنجاز أشغال ترميمها أو إصلاح وانجاز التعليمات المشار إليها في محضر الزيارة؛ ولائحة الأعوان المؤهلين لكتابة محاضر المخالفات لمقتضيات القانون رقم 59.14 سالف الذكر.

تقديم مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية دولية حول المساعدة القضائية بين المغرب وأوكرانيا

تم، خلال مجلس الحكومة تقديم مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية دولية حول المساعدة القضائية في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، موقعة في مراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019، تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء التعاون بين الطرفين في محاربة جميع أشكال الجريمة، وكذا من أجل تعزيز فعالية السلطات المختصة لكلا الطرفين في مجال تطبيق القانون بشأن الوقاية من الجريمة والقيام بالتحقيقات والمتابعات القضائية ومصادرة الممتلكات ومتحصلات الجريمة.

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا



صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه على مستوى قطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين السيد هشام الرحالي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية.

وأضاف الوزير أنه تم، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السيد حسن أمرير، مديرا للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات.

ومع:12/03/2020