مجلس الحكومة يصادق على اتفاقية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة الحيوانية والنباتية بين المغرب والكويت

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على اتفاقية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة الحيوانية والصحة النباتية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت، الموقعة بالكويت بتاريخ 9 أبريل 2019. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذه الاتفاقية، التي قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة الحيوانية والصحة النباتية.

28 ماي 2020 (ومع)