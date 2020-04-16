مجلس المستشارين يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عامة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عامة تخصص لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

وأوضح بلاغ للمجلس، أن الجلسة المنعقدة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور والتي تنطلق على الساعة الثانية عشرة زوالا، ستتمحور حول موضوع " واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا "، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والاستثنائية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن (كوفيد 19).

(ومع 16/04/2020)