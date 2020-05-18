مجلس المستشارين يعقد غدا الثلاثاء جلسة عامة لمناقشة عرض رئيس الحكومة بشأن "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"

يعقد مجلس المستشارين ، غدا الثلاثاء ، جلسة عامة تخصص لمناقشة عرض رئيس الحكومة بشأن "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي".

وحسب بلاغ لمجلس المستشارين فقد تمت برمجة هذه الجلسة خلال اجتماع عقدته ندوة الرؤساء برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش ، اليوم الاثنين ، بعد الاستماع إلى البيانات التي قدمها رئيس الحكومة في اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك وفق التوزيع الزمني المعمول به للمناقشة من طرف الفرق والمجموعة، يليها تعقيب لرئيس الحكومة بنفس الحصة الزمنية الإجمالية.

وأشار البلاغ إلى أن عقد الجلسة يأتي تنفيذا لقرار مكتب مجلس المستشارين، يوم الجمعة المنصرم، بعقد جلسة عامة لمناقشة بيانات رئيس الحكومة تفعيلا لمقتضيات المادة 273 من النظام الداخلي للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال مجلس المستشارين ليوم غد الثلاثاء ، بالإضافة إلى هذه الجلسة العامة ، جلسة تشريعية ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، بعد أن صادقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية صبيحة اليوم الإثنين في اجتماع عرف تعميما واسعا لآلية المناقشة والتصويت الإلكتروني عن بعد، تليها جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية على الساعة الثانية عشر زوالا، والتي ستخصص لمساءلة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

(ومع 18/05/2020)