مجلس المستشارين يعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة عمومية لتقديم الأجوبة عن الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل (16 يونيو)، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين، يوم الأربعاء، بأن الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ستخصص لمناقشة موضوع "سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟".

وأضاف البلاغ أن الجلسة ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، مع مراعاة التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الأجهزة المقررة بالمجلس للوقاية من وباء كورونا.

(ومع 10/06/020)