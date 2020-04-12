مجلس النواب يعقد غدا الاثنين جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة

تنعقد يوم غد الاثنين بمجلس النواب، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تتمحور هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، حول السؤال المحوري " التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة".

وتنعقد هذه الجلسة، حسب البلاغ، طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.

(ومع 12/04/2020)