مجلس النواب يعقد يوم 11 يونيو الجاري جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة

يعقد مجلس النواب، يوم 11 يونيو الجاري، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.

كما يعقد المجلس يوم الاثنين المقبل، الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، وذلك طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن.

وسجل بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 258 إلى 272 منه

3 يونيو 2020/ ومع/