مجلس عمالة سلا يساهم بمليوني درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا

قرر مجلس عمالة سلا المساهمة بمبلغ مليوني درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر بلاغ لمجلس العمالة، صدر عقب اجتماع عقده مكتب المجلس، يوم الخميس، في احترام تام لتدابير الوقاية الصحية، وتدارس فيه عددا من الخطوات والتدابير للتصدي لهذه الجائحة، أن أعضاء المكتب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان ونوابهم قرروا المساهمة بتعويضات شهر مارس لفائدة هذا الصندوق.

وأضاف البلاغ أنه تقرر، خلال هذا الاجتماع الذي حضره رؤساء اللجان الدائمة للمجلس وكاتب المجلس ونائبه، اقتناء وسائل لوجستيكية لفائدة جميع القطاعات المتدخلة في إطار حملة مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكد رئيس المجلس على مواصلة التعبئة الشاملة بالتنسيق مع سلطات عمالة سلا ومختلف المتدخلين، لمواجهة تحديات هذه المرحلة بروح من المسؤولية والوطنية.

وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع ركز أيضا على تعزيز الوقاية الصحية ودعم الخدمات الأساسية والمجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية بتراب العمالة لمواجهة انعكاسات هذا الوباء والحد من آثاره.

ومع 20/04/02