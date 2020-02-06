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مدن المهن والكفاءات: جلالة الملك يعطي انطلاقة أشغال إنجاز مدينة سوس -ماسة، لبنة أولى لعرض نوعي في مجال التكوين المهني
Mots clés: 
الأنشطة الملكية
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
الأنشطة الملكية
Date de la photo: 
الخميس, 6 فبراير, 2020