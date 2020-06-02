مسجد “محمد السادس” في أبيدجان: وسيط كوت ديفوار يزور الورش

قام وسيط جمهورية كوت ديفوار، أداما تونغارا، يوم الثلاثاء بزيارة إلى موقع ورش بناء مسجد “محمد السادس” في أبيدجان.

وبهذه المناسبة، عقد المسؤول الايفواري السامي رفقة سفير المغرب، عبد المالك الكتاني، اجتماعا مع مسؤولي الشركة المغربية المكلفة بانجاز المشروع.

وتم تقديم شروحات للسيد تونغارا بخصوص مخطط الأشغال وكذلك المراحل والمكونات المختلفة للمشروع.

وفي ختام زيارته، عبر وسيط جمهورية كوت ديفوار عن “إعجابه” بحجم المسجد، والوسائل المخصصة له والكفاءة التي يتم بها تنفيذ هذا المشروع الضخم.

كما أشاد بصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه الجوهرة المعمارية والدينية التي” ستخلد على الدوام ” الصداقة والأخوة القائمة بين البلدين، معربا عن امتنانه لجلالته على كل ما يقوم به لصالح كوت ديفوار.

وأعرب عن تقديره للتطور المبهر للمغرب على جميع المستويات في عهد جلالة الملك، مؤكدا أنه صديق “متحمس” للمغرب، البلد الذي عاين تطوره منذ زيارته الأولى إلى المملكة عام 1975.

وتجدر الاشارة الى أن أشغال بناء هذا الصرح الديني، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأطلق عليه اسمه الموقر، قد تم اعطاء انطلاقتها من طرف جلالته والرئيس الإيفواري الحسن واتارا في مارس 2017.

وتمتد هذه المعلمة الدينية على مساحة هكتارين ونصف، وتضم قاعتين للصلاة تتسعان لأزيد من 7000 مصل ومصلية، ومكتبة، وقاعة للمحاضرات، وجناحا إداريا ومدرسة قرآنية ومركبا تجاريا ومواقف للسيارات ومناطق خضراء.

ومع:02/06/2020