مكافحة فيروس كورونا: أي شخص أو هيئة ترغب في تقديم تبرع عيني يجب أن تتصل مباشرة بوزارتي الداخلية والصحة

أكدت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يوم الاثنين، أن أي شخص أو هيئة ترغب في تقديم تبرع عيني، للانخراط في مكافحة فيروس كورونا المستجد، يجب أن تتصل مباشرة بوزارتي الداخلية والصحة، لكي يمكن هذا العمل التضامني، بشكل مباشر، من دعم الجهود التي تبذلها الصحة العمومية والسلطات المحلية.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أنه في سياق التعبئة العامة التي يشهدها المغرب لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وزخم التضامن الوطني الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أبدى العديد من المواطنين المغاربة والمؤسسات الوطنية دعمهم على شكل تبرعات عينية مقدمة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، بهدف تعزيز وسائل مكافحة هذا الوباء.

وبعدما أعربت المؤسسة عن شكرها لجميع الأشخاص والهيئات التي عبرت عن هذا الدعم التضامني، "تنهي إلى علم أي شخص وأي هيئة، ترغب في تقديم أي تبرع عيني (معدات ومواد استهلاكية طبية، منتجات غذائية، منتجات النظافة...)، أن تتصل مباشرة بوزارة الداخلية ووزارة الصحة، لكي يمكن هذا العمل التضامني، بشكل مباشر، من دعم الجهود التي تبذلها الصحة العمومية والسلطات المحلية".

وذكرت المؤسسة بضرورة التقيد بالخطوات التي أوصت بها السلطات الصحية وباحترام تدابير الحجر المتخذة ضمانا لسلامة جميع المواطنين المغاربة.

ومع:23/03/2020