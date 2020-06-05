مندوبية السجون تؤكد خلو 75 مؤسسة سجنية من فيروس "كورونا" المستجد

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن خلو 75 مؤسسة سجنية من فيروس "كورونا" المستجد، سواء في صفوف النزلاء أو الموظفين.

وأكدت المندوبية، في بلاغ لها، يوم الجمعة، أنه في ما يخص السجن المحلي طنجة 1، فقد تماثل 48 نزيلا من أصل 66 نزيلا، سبق الإعلان عن إصابتهم، للشفاء بشكل نهائي، في حين يوجد 14 نزيلا بالحجر الصحي في انتظار نتائج التحاليل التي خضعوا لها، وذلك بعد إتمامهم للبروتوكول العلاجي، مشيرا إلى أنه توجد حالة واحدة ما زالت تتلقى العلاج، وتوفي سجينان وأفرج عن سجينين آخرين.

وأضاف المصدر نفسه أنه في ما يتعلق بالموظفين، فقد تم تسجيل تعافي 15 موظفا من أصل 26 سبق الإعلان عن إصابتهم، بينما لا يزال 11 بالحجر الصحي.

(ومع 05/06/2020)