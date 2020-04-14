موقع إخباري شيلي : مجلس الأمن يدعم المبادرة المغربية “لحل النزاع المفتعل” حول الصحراء المغربية

أكد الموقع الإخباري الشيلي “إل اسييتي” أن المبادرة المغربية “لحل النزاع المفتعل” حول الصحراء المغربية تحظى بدعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف الموقع أن مجلس الأمن الدولي جدد المعايير التي حددها بوضوح في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية خلال إحاطته التي انعقدت الخميس 09 أبريل 2020 حول هذه القضية وفقا للقرار 2494، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2019.

وتابع “إل اسييتي”، في مقال بعنوان “مجلس الأمن يدعم المبادرة المغربية لحل النزاع حول الصحراء”، أنه من أجل التوصل إلى هذا الحل، اعتبر أعضاء مجلس الأمن الدولي أنه لا يوجد بديل لمسلسل الموائد المستديرة، التي ضمت في دجنبر 2018 ومارس 2019 في جنيف كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، والتي اتفق المشاركون في أعقابها على الاجتماع مرة أخرى وفق الصيغة نفسها.

وأشار إلى أنه لا يمكن لهذا الحل السياسي “إلا أن يكون واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق” وهي المعايير المحددة سلفا في القرارات الأخيرة، والتي تحيل بشكل لا لبس فيه على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي ما فتئ المجلس يؤكد على جديتها ومصداقيتها منذ سنة 2007.

وأكد الموقع الإخباري أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “أعرب عن دعمه لالتزام المغرب الراسخ بمواصلة تأطير تحركه بالشرعية الدولية والمضي، بطريقة واقعية، نحو حل سياسي لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال مسلسل الموائد المستديرة وضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة”.

ومع:14/04/2020