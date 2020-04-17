موقع إخباري فرنسي : جلالة الملك يقوم بتعبئة قادة الدول الإفريقية ضد "كوفيد-19"

كتب الموقع الإخباري الفرنسي "موند أفريك"، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعمل على تعبئة قادة البلدان الإفريقية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وسيلة الإعلام الفرنسية أن جلالة الملك دعا لهذه الغاية، قادة بلدان القارة إلى بلورة إطار عملياتي قصد مصاحبة الدول الأكثر ضعفا في تدبير مختلف مراحل هذه الجائحة.

وسلطت "موند أفريك"، في هذا السياق، الضوء على المكالمتين الهاتفيتين اللتين أجراهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيسي كل من الكوت ديفوار الحسن واتارا، والسنغال ماكي سال، بهدف إنشاء تحالف إفريقي لمكافحة فيروس كورونا والتمكين من تبادل التجارب والممارسات الفضلى.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق حالة الطوارئ الصحية على مستوى القارة.

وجاء في الموقع الإخباري الفرنسي أنه "وفي الوقت الذي يخشى فيه خبراء منظمة الصحة العالمية من حدوث تطور مقلق في تفشي الفيروس بالقارة، حيث لا يزال من الصعب تطبيق احترام المسافة الاجتماعية وقواعد النظافة، اختار ملك المغرب أن يلتزم من أجل خطة دعم عملية، من أجل مواجهة الوقع الصحي، الاقتصادي والاجتماعي للوباء في القارة".

(ومع 17/04/2020)