وباء كورونا .. اتخاذ جميع التدابير اللازمة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد من أجل صرف المعاشات وباقي الإيرادات بطريقة اعتيادية

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الجمعة، أنه قام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل صرف المعاشات وباقي الإيرادات بطريقة اعتيادية، وذلك تبعا للتعليمات الحكومية الأخيرة الصادرة بتاريخ 19 مارس 2020 بشأن حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أنه "تبعا للتعليمات الحكومية الأخيرة الصادرة بتاريخ 19 مارس 2020، بشأن حالة الطوارئ الصحية، ينهي الصندوق المغربي للتقاعد إلى علم مرتفقيه أنه اتخذ، بتنسيق مع الشركاء، جميع التدابير اللازمة من أجل صرف المعاشات وباقي الإيرادات بطريقة اعتيادية طيلة هذه الفترة".

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم خلال هذه الفترة تعليق خدمات مراكز الاستقبال مع استمرارية خدمات مركز الاتصال من الساعة 8.30 صباحا إلى غاية 17.30 مساء على الرقم : 5675670537 . من جهة أخرى، يضيف البلاغ، فإنه يتعين إرسال جميع الطلبات الموجهة إلى الصندوق حصريا عبر البريد على العنوان : الصندوق المغربي للتقاعد، صندوق البريد 2048 شارع العرعار، الرباط 10113 .

وأشار الصندوق المغربي للتقاعد إلى أن الولوج إلى الخدمات يبقى متوفرا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www .cmrcmr .govgovgov.ma وكذا تطبيق الهاتف المحمول ( MA RETRAITE RETRAITE RETRAITE CMR )، خصوصا فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات الشخصية المتعلقة بالحياة المهنية أو التقاعد، وعملية احتساب المعاش التقديري، وتحميل شهادة المعاش، وتغيير رقم الحساب البنكي، وتحيين المعطيات الشخصية وتقديم الشكايات.

وأكد الصندوق، في بلاغه، أنه سيواصل إخبار مرتفقيه، بصفة منتظمة، بجميع التطورات التي قد تطرأ على هذه الآليات، وذلك عن طريق بيانات صحفية وعبر البوابة الالكترونية والتطبيق، وأيضا عبر صفحات الصندوق على الشبكات الاجتماعية.

ومع 20/03/2020