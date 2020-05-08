وزارة إعداد التراب الوطني تتيح إمكانية تقديم طلبات تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية عن بعد

تواصل اللجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف مقاولات البناء، التي ترأسها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عملها في دراسة طلبات التأهيل والتصنيف خلال فترة الحجر الصحي.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه اللجنة الوطنية تعقد كل أسبوع اجتماعاتها عن بعد، بمشاركة ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، وذلك لضمان استمرارية الخدمات المقدمة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في ظل تفشي وباء كورونا المستجد ( كوفيد 19 ). وأوضح المصدر ذاته أنه من أجل استمرارية هذه الخدمة، تم اعتماد منهجية تدبير إلكترونية لملفات الطلب، مشيرا إلى أن كل مقاولة بناء ترغب في تقديم طلب التأهيل والتصنيف، مطالبة بإرسال نسخة رقمية عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان التالي sys.qceh.dematerialise@ mhpv.gov . ma أو sys.qceh.dematerialise@gmail.com.

ومن أجل استقبال شكايات أو استفسارات المقاولات، توفر الوزارة منبرا للتواصل الالكتروني عبر العنوان certificat.qce.prolongation@ mhpv.gov . ma أو certificat.qce.prolongation@gmail.com.

وتبعا لذلك، يتم تحديث لائحة المقاولات المؤهلة والمصنفة، المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، على ضوء القرارات المنبثقة عن الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية. ويتم إرسال شواهد التأهيل والتصنيف للمقاولات المعنية عبر البريد الإلكتروني.

وذكرت الوزارة بأن شهادة تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية تقوم مقام الملف التقني للمتنافسين المشاركين في طلبات العروض طبقا للأحكام التنظيمية المطبقة على نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء.

ويتيح هذا النظام لصاحب المشروع التحقق من قدرات المقاولة على إنجاز الصفقة المعنية، كما يهدف إلى تشجيع المقاولات على الرفع من قدراتها التأطيرية والتنظيمية والمهنية، وتشغيل موارد بشرية مؤهلة. ويمكن هذا النظام من التأكد من أن المقاولة تتوفر على الموارد البشرية والمادية اللازمة للقيام بالعمل في ظروف ملائمة.

08 ماي 2020 (ومع),