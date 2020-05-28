وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكذب مزاعم حول إعادة فتح المساجد بجميع ربوع المملكة يوم الخميس 4 يونيو المقبل

كذبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الخميس، مزاعم حول إعادة فتح المساجد بجميع ربوع المملكة يوم الخميس 4 يونيو المقبل.

وأكد بلاغ للوزارة أنها “تكذب تكذيبا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من مزاعم حول ما أسمته خبرا رسميا مفاده إعادة فتح المساجد في جميع ربوع المملكة يوم الخميس 4 يونيو 2020”.

وإذ تندد الوزارة، يضيف البلاغ، بمثل هذه الأخبار الزائفة التي لا تجهل خطورتها، خاصة في هذه الظروف، فإنها تؤكد على أن كل ما يهم الشأن الديني، بما في ذلك بيوت الله، يعلن عنه عبر القنوات الرسمية المعتادة.

(ومع 28/05/2020)