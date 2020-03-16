وزارة التربية الوطنية تعلن انطلاق عملية “التعليم عن بعد” عبر البوابة الإلكترونية TelmidTice والقناة الثقافية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية “التعليم عن بعد” تنطلق يوم الاثنين 16 مارس عبر البوابة الإلكترونية TelmidTice، وعبر القناة الثقافية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أنه يتم الولوج إلى البوابة عبر الرابط: http://telmidTICE.men.gov.ma دون استخدام أي قن سري انطلاقا من الساعة 10 صباحا، مبرزة أن هذه البوابة الإلكترونية تقدم دروسا مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم، في مرحلة أولى، نشر الموارد الرقمية المتوفرة حاليا، على أن تستمر عملية تطعيم هذه البوابة بصفة منتظمة بدروس جديدة وذلك وفق برمجة زمنية تراعي التدرج البيداغوجي المعتمد في الدروس الحضورية.

كما سيتم، حسب الوزارة، بث وصلة إخبارية صباح اليوم الاثنين ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا عبر القناة الثقافية، يتم من خلالها الإعلان عن شبكة برمجة الدروس المصورة، على أن يتم بث أول حصة لهذه الدروس ابتداء من الساعة 11 عشر صباحا، مضيفة أنه يمكن متابعة الدروس المصورة عبر القناة الثقافية من خلال الشبكة الأرضية والقمر الصناعي نايل سات وكذا عبر تطبيق SNRTLIVE.

وبعد أن أشادت الوزارة بالعمل الجبار الذي قام به الأساتذة والمفتشون ومختلف الأطر التربوية والإدارية والتقنية من خلال إسهامهم في إنتاج هذه الموارد الرقمية والدروس المصورة، دعت إلى مزيد من الانخراط من أجل إنجاح هذا الورش البيداغوجي الهام.

وأكدت الوزارة أنها ستظل في تواصل مستمر مع التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم من خلال بلاغاتها الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاعهم على كل التفاصيل والمستجدات المتعلقة بسير عملية التعليم عن بعد.

كما تضع الوزارة، رهن إشارتهم “الخدمة الإلكترونية إنصات” من خلال الرقم الأخضر 0800001122، وكذا البريد الإلكتروني insat@men.gov.ma ، وذلك ابتداء من يوم الاثنين في الساعة الثانية بعد الزوال، على أن تكون هذه الخدمة متاحة كل يوم من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة السادسة والنصف مساء، وذلك لتلقي جميع الاستفسارات والاقتراحات حول سير عملية التعليم عن بعد.

ومع:16/03/2020