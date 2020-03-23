وزارة التربية الوطنية : قناتا "الأمازيغية" و"العيون" ستشرعان في بث دروس التلفزة المدرسية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن قنوات تلفزية أخرى تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ستشرع في بث دروس التلفزة المدرسية، إلى جانب القناة الثقافية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن الأمر يتعلق بالقناة "الأمازيغية" ابتداء من اليوم الاثنين 23 مارس من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية عشر والنصف زوالا، وقناة "العيون" ابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة السابعة مساء، وذلك وفق شبكتي البرمجة العامة.

ويأتي هذا الإجراء، وفق البلاغ، في إطار المجهودات المبذولة من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية وتمكين التلميذات والتلاميذ من مواصلة تحصيلهم الدراسي عن بعد وكذا تعزيز تغطية جميع المستويات الدراسية.

ومع 20/03/23