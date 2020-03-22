وزارة الثقافة والشباب والرياضة تدعو جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية

في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة المغربية،وتفعيلا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، تدعو وزارة الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية، إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، وذلك ابتداء من يومه الأحد 22 مارس 2020، وحتى إشعار آخر.

واعتبارا للأدوار الهامة والحيوية التي تقوم بها الصحافة المغربية،تهيب الوزارة بجميع المؤسسات الصحفية المعنية، الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية، والمساهمة إلى جانب باقي مكونات الإعلام الوطني،في جهود الإخبار والتحسيس والتوعيةالموجهة للمواطنين.